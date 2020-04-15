«Нам перестали звонить, это – страшно»: правозащитники бьют тревогу по поводу возможного роста домашнего насилия

Коронавирусный карантин провоцирует рост домашнего насилия. Как сказала накануне на пресс-конференции директор центра «Насилию.нет» Анна Ревина, звонков от пострадавших стало гораздо меньше – и в данном случае это страшное молчание.

«Все страны фиксируют рост домашнего насилия. В России этот рост не зафиксирован в силу того, что нет механизмов для подсчетов изменения, и нет мер, которые бы были направлены на решение этой проблемы. Мы являемся страной, в которой нет закона против домашнего насилия, поэтому нет понятия домашнего насилия, поэтому наши полицейские не умеют это считать», – сказала Ревина, отметив, что Россия вряд ли чем-то отличается от остального мира, где фактов домашнего насилия стало больше.

Она пояснила, что жертвы насилия часто не имеют возможности позвонить и попросить о помощи, потому что их обидчики находятся дома вместе с ними. «Они боятся, начали писать. Мы перевели ряд психологов в режим чатов. Они могут в текстовом режиме безопасно что-то написать и попросить о помощи. Но речь идет о взрослых и тех, кто может пользоваться мессенджерами. В эту категорию не попадают пожилые люди. У нас уже есть проблема, что в назначенное время пожилые женщины, которых избивают сыновья или другие родственники, не выходят на связь с психологом, юристом. Они не могут выйти из дома, они не звонят, мы не можем сами с ними связаться – только они могут нам звонить», – рассказала Ревина.

«Дети пишут: «Мама с папой ругаются, папа избивает маму, что мне делать?» – добавила она.

При этом Ревина подчеркнула, что сейчас практически нет механизмов, чтобы помочь жертвам домашнего насилия. «Наши полицейские и в мирное время не особо стремились помогать пострадавшим (от домашнего насилия), очевидно, что сейчас для них эта проблема далеко не самая важная. Мы написали письмо с просьбой проработать механизм, чтобы пострадавшие могли бы нарушать карантин и выходить из дома. Это абсурд, что люди, боясь заплатить штраф, могут лишиться жизни. Несмотря на то, что в экстренных ситуациях карантин можно нарушать, наша правоохранительная и судебная систему эту экстренную ситуацию может очень субъективно считывать», – пояснила директор центра «Насилию.нет»

«Нам еще придется увидеть последствия – мы только начинаем наблюдать все это. Люди сидят на карантине не так давно, и сейчас все усложнится. Во многих парах это проявляется первый раз. Люди не справляются с потерей работы, непредсказуемостью своей жизни, отсутствием гарантий и не понимают, как быть», – заключила Ревина.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.04.20

Вопрос жизни и смерти: онкобольные остались без помощи медиков и властей. / Асад может потерять власть, если не наладит экономический климат в Сирии – политолог. / Эпидемия ипохондрии: после коронавируса Россию ждет всплеск психических расстройств. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»