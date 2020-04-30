В Бельгии из-за коронавируса может быть уничтожено 750 тысяч тонн картофеля

Почти 750 000 тонн картофеля могут быть уничтожены в Бельгии из-за коронавируса и связанного с ним карантина. Раньше из него делали картофель фри и отправляли, в том числе на экспорт, а сейчас спрос на этот вид продукции упал: его не берут рестораны и кафе, а из-за того, что отменяются крупные фестивали, где люди традиционно ели много фастфуда, исчезает фактор отложенного спроса.

Как сообщают бельгийские СМИ, производители предложили бельгийцам поддержать их и есть побольше картофеля фри – к примеру, вдвое больше в ближайшие несколько недель.

Пока же вопросы сбыта продукции не решены, 25 тонн картофеля фри будет еженедельно передаваться на благотворительность – для помощи малоимущим.

Сложно и производителям обычного картофеля – спрос на него упал, и излишек на данный момент составляет уже 500 тысяч тонн.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 29.04.20

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