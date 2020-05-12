Украину решили накормить европейским картофелем, подлежащим утилизации

Украину решили накормить картофелем, подлежащим утилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с тану из Бельгии и Нидерландов завезли 2 млн тонн промышленного картофеля. Этот тип корнеплодов подходит только для промышленной переработки. Например, в странах Бенилюкса такой картофель используют для производства чипсов и картофеля фри (из него также готовят крахмал, спирт и так далее – прим. РИА «Новый День).

Так как все кафе и рестораны сейчас в Нидерландах и Бельгии сейчас закрыты, то неиспользованный картофель собирались утилизировать, так как в розничную торговлю можно поставлять только продовольственные сорта. Однако украинские бизнесмены предложили его выкупить.

Сейчас украинские оптовики продают европейский промышленный картофель в среднем по 30-35 центов США ( 8 – 9 гривен) за килограмм, что сопоставимо со стоимостью местных корнеплодов. При этом, отмечает портал EastFruit, голландский картофель пользуется на Украине популярностью, так как по качеству он превосходит украинский продовольственный: покупателям нравятся крупные клубни, вкус, а также то, что он хорошо держит форму при жарке.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.05.20

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