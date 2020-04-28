Эксперты нашли в чипсах мышьяк и кадмий

Специалисты Роскачества проверили на безопасность популярную закуску – чипсы. В результате были обнаружены потенциально опасные вещества, такие как кадмий, мышьяк и пестициды. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Под проверку попали чипсы картофельные, злаковые и овощные. Из них товары восьми торговых марок произведены в России, три – в Польше, по одному – из Малайзии, Бельгии, Белоруссии, Эквадора.

В исследованных образцах не было обнаружено ГМО, красителей, консервантов и афлатоксина. В пределах нормы оказалось содержание радионуклидов и нитратов. Не было и отклонений по массе нетто, относительно информации, заявленной на упаковке.

В то же время в картофельных и свекольных чипсах специалисты зафиксировали превышение содержания кадмия и мышьяка. В некоторых образцах расхождение с нормой было десятикратным.

«Ртуть, кадмий, свинец и мышьяк – металлы, которые проявляют сильно выраженные токсикологические свойства при самых низких концентрациях и не выполняют какой-либо полезной функции, – пояснил заведующий отделом переработки крахмалосодержащего сырья ВНИИ крахмалопродуктов – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН Владимир Гольдштейн. – Они не являются ни жизненно необходимыми, ни благотворными, но даже в малых дозах приводят к нарушению нормальных метаболических функций организма».

По словам специалистов, высокое содержание кадмия может быть обусловлено загрязнением почвы, где было выращено сырье, а также фосфатами и нитратами, используемыми в качестве удобрений. Вероятно, в сельскохозяйственные земли попали выбросы металлургических предприятий и ТЭЦ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.20

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