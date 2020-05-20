Королевская семья Великобритании может потерять из-за коронавируса до четверти своего годового дохода

Британская королева и ее семья могут потерять до 18 миллионов фунтов от своего годового дохода из-за ограничительных мер по коронавирусу, которые закрыли королевские дворцы для туристов.

Об этом заявил лорд-камергер герцог Пил в электронном письме, адресованном членам королевской семьи.

Королева может потерять до трети своего годового дохода, что неизбежно скажется на бюджете на управление недвижимостью и повлияет на запланированную реконструкцию Букингемского дворца, пишет Daily Mail.

Только в прошлом году на туризме королевская семья заработала 70 миллионов фунтов стерлингов. Букингемский дворец заработал 12 миллионов, Виндзор – 25 миллионов, Холирудхаус в Эдинбурге – 5,6 миллиона, Королевские конюшни – 1,6 миллиона, а Кларенс-Хаус – 132 тысячи фунтов.

На обслуживании интересов королевской семьи обычно заняты 500 человек, сейчас лишь небольшая их часть остается на работе. Сотрудникам уже заявлено, что зарплаты для некоторых будут заморожены, а другим – снижены.

Однако королева точно не будет голодать. Ее личные активы оцениваются примерно в полмиллиарда фунтов, в то время как Forbes оценивает собственность всей королевской семьи в ошеломляющие 88 миллиардов фунтов, но эта сумма не включает личные финансы членов королевской семьи.

Доход королевы, ее семьи и домашнего хозяйства происходит из нескольких источников: доход герцогства Ланкастера, так называемый суверенный грант, в котором также участвуют и сборы с налогоплательщиков, и доход от частной собственности, такой, к примеру, как недвижимость Балморала.

Суверенный грант является постоянно обновляемым и пересматриваемым соглашением, датируемым 1760 годом, когда король Георг III обязался доверить наследственные активы кроны государственной администрации в обмен на регулярный годовой доход. Однако они установлены для официальных расходов монарха в связи с выполнением государственной функции. В прошлом году королевская семья получила от государства 80 миллионов фунтов.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 20.05.20

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