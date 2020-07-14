Букингемский дворец поправит финансовые дела за счет продаж королевского джина

Лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы II выставила на продажу джин, произведенный из ингредиентов, выращенных в королевских садах. Все доходы пойдут на финансирование коллекции произведений искусства.

Напиток, который предпочитает сама Елизавета II, содержит 12 растительных компонентов, среди которых лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы, сообщает благотворительная организация Royal Collection Trust. Джин рекомендуют разбавлять тоником и подавать с кусочком лимона и кубиками льда.

Ограниченная партия уже поступила в магазины, напиток также будет продаваться на различных мероприятиях. Бутылка объемом 0,7 литра стоит 40 фунтов стерлингов. Крепость джина составляет 42%.

Доходы от продаж пойдут в фонд The Royal Collection Trust. Деньги потратят на поддержание коллекции произведений искусства королевы.

Британская королева и ее семья могут потерять до 18 миллионов фунтов от своего годового дохода из-за ограничительных мер по коронавирусу, которые закрыли королевские дворцы для туристов. На обслуживании интересов королевской семьи обычно заняты 500 человек, сейчас лишь небольшая их часть остается на работе. Сотрудникам уже заявлено, что зарплаты для некоторых будут заморожены, а другим – снижены.

Лондон, Зоя Осколкова

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