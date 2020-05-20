В Испании детям от шести лет предписали носить маски на улице и в общественных местах

В Испании сегодня вводится норма об использовании масок для детей старше шести лет. Носить их надо будет как на улице, так и в общественных местах, таких как магазины, когда невозможно соблюсти безопасное расстояние в два метра от других людей. Об этом идет речь в указе правительства страны.

От ношения масок, согласно документы, могут быть освобождены дети, страдающие от респираторных заболеваний (например, от астмы) или те, кого может оправдать не применение масок по причинам «необходимости или форс-мажора».

В тексте указа правительства Испании не указаны какие-либо санкции, которые будут применяться за несоблюдение требования. Отметим, что для взрослых в Испании использование масок в общественном транспорте и общественным местах обязательно с 4 мая 2020 года.

Мадрид, Елена Васильева

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