В Роспотребнадзоре рассказали, когда детям нужно обязательно носить маску

В Роспотребнадзоре сообщили, что оптимальный возраст для ношения медицинской маски составляет 7 лет. Для маленьких детей наилучшей защитой от вирусов станет соблюдение социальной дистанции.

Как правило, дети очень активны и много двигаются, маска быстро намокает и перестает защищать от инфекций. Поэтому детям лучше избегать потенциальных носителей коронавируса, соблюдать дистанцию и использовать антисептики для рук, если они что-то трогали.

Роспотребнадзор не рекомендует водить малышей в общественные места. Также детям нужно объяснить, что нельзя трогать руками лицо, глаза, рот. После прогулки лучше полностью искупать ребенка и прополоскать горло и нос солевым раствором или водой.

«Дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи. Их тоже необходимо своевременно продезинфицировать, а по возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ», – рассказали в ведомстве.

Ранее педиатры Японии посоветовали не надевать медицинские маски детям до двух лет. По словам врачей, несмотря на пандемию малышам не стоит носить маски, так как они затрудняют дыхание. У младенцев узкие дыхательные пути, а индивидуальные средства защиты препятствуют нормальной циркуляции воздуха.

Москва, Зоя Осколкова

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