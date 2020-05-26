Педиатры признали медицинские маски опасными для маленьких детей

Детям до двух лет не рекомендуют надевать медицинские маски. Об этом сообщила Ассоциация педиатров Японии.

По словам врачей, несмотря на пандемию малышам не стоит носить маски, так как они затрудняют дыхание. У младенцев узкие дыхательные пути, а индивидуальные средства защиты препятствуют нормальной циркуляции воздуха.

Кроме того, маски также повышают риск теплового удара у детей. Педиатры призвали родителей отказаться от использования масок для малышей в возрасте до двух лет.

Медики указали на то, что в мире зарегистрировано очень мало случаев серьезного течения Covid-19 у маленьких детей. Массовых вспышек заболевания в школах или детских садах зафиксировано не было. В большинстве случаев маленькие дети заражались коронавирусом от родственников.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 26.05.20

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