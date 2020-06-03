Израильский профессор рассказал о бессмысленности ношения масок на улице

Использовать медицинскую маску следует только в закрытых помещениях и при общении. Она позволит предотвратить распространение инфекции. При этом носить ее на открытом воздухе, когда поблизости нет людей, бесполезно, так как вирус «сам не напрыгнет», заявил глава отделения израильской больницы Хадасса Эйн Керем, профессор Давид Лурье.

«Вирус попадает к человеку от других людей. Для защиты мы надеваем маски. Если нет никого, то ветер инфекцию не принесет», – пояснил ученый. Он также отметил, что не видите ничего плохого в длительном ношении маски, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в ряде азиатских стран культура ношения масок прижилась уже давно. Кроме того, например, хирурги регулярно проводят в масках по несколько часов во время операций, но каких-либо хронических заболеваний из-за этого у них не развивается.

По его мнению, речь может идти о психологическом дискомфорте от ношения медицинской маски. Он также отметил, что в ряде случаев маска может вызывать раздражение кожи, зуд. Минздрав Израиля отменил обязательное ношение масок для школьников, а также для всех граждан вне помещений. Это произошло в конце мая из-за установившейся экстремальной жары.

Как писал «Новый День», против ношения медицинских масок ранее выступил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. По его мнению, из-за масочно-перчаточного режима вырастет заболеваемость бронхиальной астмой, эмфиземой легких. Кроме того, люди станут больше болеть аллергическими, грибковыми и бактериальными инфекциями.

По мнению ученого, носить маску на улице не только вредно, и бесполезно. Он рекомендует надевать маску в местах скопления людей, в магазинах, общественном транспорте. На улице достаточно соблюдать социальную дистанцию, отметил ученый. По его словам, через два часа ношения маска превращается из средства защиты в средство распространения инфекции. На ней оседают находящиеся в воздухе бактерии и грибы, которые могут заразить человека.

В конце мая Ассоциация педиатров Японии сообщила, что детям до двух лет не рекомендуются надевать медицинские маски. По словам медиков, несмотря на пандемию, малышам не стоит носить маски, так как они затрудняют дыхание. У младенцев узкие дыхательные пути, а индивидуальные средства защиты препятствуют нормальной циркуляции воздуха.

Кроме того, маски также повышают риск теплового удара у детей. Педиатры призвали родителей отказаться от использования масок для малышей в возрасте до двух лет.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 03.06.20

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