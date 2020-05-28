«Люди станут больше болеть»: академик РАН рассказал об опасности масок и перчаток

В России из-за масочно-перчаточного режима вырастет заболеваемость бронхиальной астмой, эмфиземой легких. Кроме того, люди станут больше болеть аллергическими, грибковыми и бактериальными инфекциями. Такой прогноз озвучил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

По мнению ученого, носить маску на улице не только вредно, и бесполезно. Он рекомендует надевать маску в местах скопления народа, в метро, магазинах, общественном транспорте. На улице достаточно соблюдать социальную дистанцию, отметил специалист.

По его словам, через два часа ношения маска превращается из средства защиты в средство распространения инфекции. На ней оседают находящиеся в воздухе бактерии и грибы, которые могут заразить человека, объяснил Зверев в комментарии «Интерфаксу».

Что касается перчаток, на них собираются грибки, бактерии и аллергены, отметил ученый. В связи с этим перчатки, как и маски, не следует носить длительное время. Во-первых, эта мера бессмысленная мера, поскольку человек в любом случае может коснуться лица. Во-вторых, любые перчатки портят кожу, которая является одним из защитных механизмов организма, «частью врожденного иммунного ответа», пояснил ученый. Он спрогнозировал рост дерматитов из-за ношения перчаток в теплую погоду и использования антисептиков.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано боле 379 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране скончались 4142 человека с Covid-19, выздоровели 150 993 человека.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.20

В России обнаружили опасный гибрид клеща. / Сметана не прошла проверку на качество – найдены антибиотики и растительные жиры. / Власти назвали условия для начала работы кинотеатров. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»