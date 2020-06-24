Вонючая посылка устроила переполох на почте

Посылка, которая дошла до почтового отделения в Швайнфурте в Германии, вызвала большой резонанс. Полиция эвакуировала всех сотрудников и посетителей почты, чтобы разобраться, почему от одного из отправлений исходит зловонный запах.

Как сообщает The Guardian, двенадцать работников почты были настолько шокированы запахом, что нуждались в медицинской помощи. Шесть из них были доставлены в больницу в качестве меры профилактики. Полиция эвакуировала 60 человек из здания, а потом вскрыла посылку. В упаковке находился фрукт под названием дуриан.

Плод, который обычно считается деликатесом, отличает от других едкий аромат, который напоминает запах гниющего мяса или лука, скипидара и канализации. Плоды дуриана пахнут так сильно, что во многих странах запрещено перевозить их на общественном транспорте или хранить в гостиницах.

Посылка была отправлена ​​50-летнему жителю Швайнфурта его другом из Нюрнберга. После того, как все вопросы по зловонию были сняты, полиция доставила дуриан адресату. Поскольку пересылка этого фрукта не запрещена в Германии, в отличие от стран Южной Азии, ни адресат, ни отправитель посылки, вызвавшей такой переполох, оштрафованы не будут.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 24.06.20

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