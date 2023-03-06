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Понедельник, 6 марта 2023, 10:32 мск

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Самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за запаха дуриана в багаже

Вылетевший из Стамбула лайнер был вынужден вернуться из-за неприятного запаха на борту. В грузовом отсеке обнаружили дуриан. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines направлялся в Барселону. Сначала пилот получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке во время полета. Затем неприятный запах заметил экипаж. Было принято решение вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности.

«После осмотра груза самолета, который приземлился в Стамбуле, было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта под названием «дуриан», который в спелом виде имеет тяжелый запах», – передает телеканал.

Дуриан содержит серу в большом количестве, которая при контакте с воздухом окисляется и издает удушливый запах. Из-за этого фрукт запрещен к провозу в общественном транспорте во всей Азии.

Пассажиров пересадили на другой рейс до Барселоны.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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