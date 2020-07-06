В некоторых странах началась вторая волна коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса началась на территории ЕС и в других странах. Как сообщает «Евроньюс», почти триста тысяч человек в настоящий момент посажены в карантин в Испании.

Сутки спустя после введения строгой изоляции в одной из агломераций Каталонии аналогичные меры начали действовать в понедельник в отношении 70 тысяч жителей Галисии.

Официальный Мадрид при этом подчеркивает, что в общем и целом эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем.

Карантин в Галисии продлится минимум до конца этой недели.

В Риме пока не видят причин успокаиваться – и там тоже готовы вводить повторную изоляцию большей или меньшей степени строгости при малейшей опасности. В Италии количество смертельных исходов от COVID-19 достигло почти 35 тысяч человек.

Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии, подчеркивает: «Война пока продолжается, о победе над инфекцией говорить не приходится, мы готовы принимать быстрые и жесткие решения, чтобы не позволить распространяться заражению в тот момент, когда мы увидим, что ситуация осложняется».

В Казахстане полный карантин был введен вторично. Только за прошедшие 24 часа были выявлены свыше тысячи четырехсот заразившихся коронавирусом, в общей сложности в стране насчитывается в настоящий момент свыше 48 с половиной тысяч инфицированных.

Очень быстро растет число вирусоносителей и в Индии. Там выявлено почти 700 тысяч инфицированных – страна по количеству зараженных занимает третье место в мире после США и Бразилии.

Медики говорят, что сегодня единственным средством уберечься от заражения может быть только вакцина от коронавируса. отмечает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 06.07.20

Скончался известный композитор Эннио Морриконе. / В Австрии застрелили россиянина. / Французские археологи собираются вскрыть древний свинцовый саркофаг. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»