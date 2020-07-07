Не проработали и трех дней: в Англии снова начали закрываться пабы из-за коронавируса

В Великобритании спустя несколько дней после открытия снова начали закрываться пабы из-за распространения коронавируса, пишет The Guardian.

Речь идет, по крайней мере, о трех заведениях, которые открыли свои двери в минувшую субботу после более чем трехмесячного закрытия. Пабыбыли вынуждены снова закрыться после того, как тесты у клиентов или персонала дали положительный результат на Covid-19. В частности, закрываются пабы в Бернхэме-на-море, Батли и в Альверстоуке.

Паб Lighthouse Kitchen and Carvery в Бернхэме-на-море в графстве Сомерсет перестал работать после того, как стало известно о заражении одного из посетителей коронавирусной инфекцией. Этот клиент посетил заведение в день открытия в субботу, кодда в пабе собралась целая толпа. «Мы проверяем список клиентов, которые были в пабе в субботу. Все наши сотрудники будут протестированы, и мы снова откроемся, когда будет безопасно это сделать», – говорится в заявлении паба в Facebook.

Администрация паба The Fox and Hounds в Батли (Западный Йоркшир) заявила, что заведение будет закрыто до дальнейшего уведомления после того, как в понедельник им позвонил клиент и сообщил, что у него положительный результат теста на Covid-19.

В пабе The Village Home в Альверстоуке (Хэмпшир) коронавирус выявили среди персонала. Несмотря на это, заведение пообещало открыть свои двери в предстоящую субботу.

Все перечисленные пабы сейчас проходят дезинфекцию, а сотрудники сдают анализы на коронавирус.

В субботу, 4 июля, десятки тысяч человек оккупировали британские пабы после их открытия. Полиция арестовала несколько посетителей из-за нарушения социальной дистанции, заявив, что большинство людей вели себя ответственно.

Тем временем в другой части мира – в Австралии – власти ввели шестинедельный карантин в Мельбурне из-за второй волны Covid-19. Жителям пятимиллионного мегаполиса придется соблюдать режим самоизоляции на протяжении как минимум полутора месяцев. Стоит отметить, что за последние сутки в Мельбурне выявлен 191 новый случай коронавируса.

Лондон, Мельбурн, Наталья Петрова

Лондон, Мельбурн. Другие новости 07.07.20

Естественно достичь стадного иммунитета от коронавируса не получится – испанские ученые. / Ученые создали молекулу от боли и депрессии. / Неизвестные пытались ослепить лазером пилотов чартера из Люксембурга. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»