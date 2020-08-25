Получившая мировую известность экоактивистка Грета Тунберг вернулась в школу. На дистанционном обучении она провела год, активно занимаясь общественной жизнью.

Как сообщает РИА «Новый День», в Швеции новый учебный год начался в среду, 19 августа.

Тунберг подтвердила свое возвращение в школу в Twitter, сфотографировав велосипед и рюкзак. «Мое годичное отсутствие в школе закончилось. Наконец-то вернуться – это прекрасное чувство», – написала она.

Напомним, что последний раз шведская экологическая активистка посещала школу в июне 2019 года. После этого она начала активную борьбу за улучшение окружающей среды. Она путешествовала на лодке через Атлантику, чтобы привлечь внимание к высоким выбросам углекислого газа от самолетов.

Кроме того, Тунберг выступала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и несколько раз встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой. Также она путешествовала по США на электромобиле Tesla, предоставленном для этой цели бывшим губернатором Калифорнии и кинозвездой Арнольдом Шварценеггером.

Последний всплеск ее общественной деятельности был зафиксирован на прошлой неделе – Тунберг и еще несколько эко-активисток встречались с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы призвать ее более активно бороться за улучшение окружающей среды.

Стокгольм, Елена Васильева

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