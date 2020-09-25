Грета Тунберг присоединилась к акции протеста у парламента Швеции

Экоактивистка Грета Тунберг вышла на акцию протеста перед зданием парламента Швеции. Из-за пандемии коронавируса уличные выступления не проводились.

Тунберг присоединилась к другим экоактивистам, сообщает агентство Associated Press. Девушка сообщила журналистам, что цель ее акции, как и раньше, состоит в том, чтобы повысить осведомленность людей об экологических проблемах.

Грета Тунберг получила известность после проведения одиночного пикета у здания парламента в Стокгольме против изменения климата. Затем она стала организовывать протестные акции школьников с требованием к правительствам стран сокращать вредные выбросы.

В сентябре 2019 года Тунберг выступила в ООН с эмоциональной речью, в ходе которой обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они «отняли у нее детство». Стоит отметить, что речь юной шведки в ООН вызвала противоречивую реакцию в мире. Одни положительно отозвались об экоактивистке, назвав ее смелой и искренней, другие сочли, что школьница стала жертвой манипуляторов.

В августе 2020 года Тунберг вернулась в школу. На дистанционном обучении она провела год, активно занимаясь общественной жизнью.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 25.09.20

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