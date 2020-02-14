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Пятница, 14 февраля 2020, 13:31 мск

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В России «патентные тролли» регистрируют бренд «Грета Тунберг»

Фото: twitter.com/GretaThunberg

В Роспатент юристы «Объединенной адвокатской группы» из Санкт-Петербурга подали заявку на регистрацию бренда «Грета Тунберг». Кроме имени шведской экоактивистки адвокатское бюро также намерено зарегистрировать товарные знаки «Школьная забастовка за климат», Fridays For Future и FFF. Об этом сообщает агентство «Москва».

«В России не развито движение экоактивизма. Поэтому для привлечения внимания к проблеме изменения климата мы решили зарегистрировать эти товарные знаки. Пока, по нашим данным, Грета Тунберг не подавала заявки на регистрацию этих товарных знаков в России. Также под этими брендами можно, например, выпускать экотовары», – заявили представители бюро.

По словам президента «Первой патентной компании» Анатолия Аронова, юристы «Объединенной адвокатской группы» просто занимаются «патентным троллингом», так как Грета при желании легко сможет отсудить права на эти бренды.

«По оценкам западных специалистов, общемировая стоимость ее бренда составляет около 6 миллиардов долларов. И хотя я считаю, что эта цифра завышена на несколько порядков, даже если компания и зарегистрирует эти знаки, Грета Тунберг сможет вернуть себе на них права через суд», – объяснил Аронов.

Москва, Зоя Осколкова

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