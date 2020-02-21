Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг

Исследователи обнаружили ранее неизвестный науке вид улитки, который получил название в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает Biodiversity Data Journal.

Новый вид открыла группа ученых из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции. Улитки относятся к семейству циклофорид, обитают в Брунее и теперь носят название Craspedotropis gretathunbergae.

По словам исследователей, эти улитки очень чувствительны к переменам в окружающей среде и с трудом переживают изменения температур. Таким образом, климатические условия являются основой выживания нового вида.

Ученые подчеркнули, что название в честь Греты Тунберг – это послание поколению экоактивистки, представители которого будут нести ответственность за решение проблем, которых они не создавали. Биологи надеются, что как можно больше людей присоединиться к девочке в ее борьбе.

Грета Тунберг получила известность после проведения одиночного пикета у здания парламента в Стокгольме против изменения климата. Затем она стала организовывать протестные акции школьников с требованием к правительствам стран сокращать вредные выбросы.

В сентябре 2019 года Тунберг выступила в ООН с эмоциональной речью, в ходе которой обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они «отняли у нее детство». Стоит отметить, что речь юной шведки в ООН вызвала противоречивую реакцию в мире. Одни положительно отозвались об экоактивистке, назвав ее смелой и искренней, другие сочли, что школьница стала жертвой манипуляторов.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 21.02.20

Семь человек обвинили в гибели 39 нелегальных мигрантов в холодильнике. / Турция рассчитывает на переброску американских ЗРК Patriot из Европы в Сирию. / В пещере Каталонии обнаружили более 100 древних рисунков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»