Министр финансов США посоветовал Грете Тунберг поступить в вуз

Министр финансов США Стивен Мнучин порекомендовал экоактивистке Грете Тунберг пройти курс экономики в колледже, а только потом призывать к отказу от углеводородного топлива.

17-летняя шведская активистка выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявила о необходимости отказаться от инвестиций в добычу углеводородов, передает Reuters.

«Она главный экономист или кто она? Я сбит с толку… Вот пусть поступит в университет и изучит экономическую науку, а затем может вернуться и все нам объяснить», – прокомментировал заявление Тунберг Мнучин.

Грета Тунберг получила известность после проведения одиночного пикета у здания парламента в Стокгольме против изменения климата. Затем она стала организовывать протестные акции школьников с требованием к правительствам стран сокращать вредные выбросы. В сентябре 2019 года Тунберг выступила в ООН с эмоциональной речью, в ходе которой обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они «отняли у нее детство». Стоит отметить, что речь юной шведки в ООН вызвала противоречивую реакцию в мире. Одни положительно отозвались об экоактивистке, назвав ее смелой и искренней, другие сочли, что школьница стала жертвой манипуляторов.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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