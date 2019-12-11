И все же Грета Тунберг: Time выбрал человеком года 16-летнюю экоактивистку (ФОТО)

Американский журнал Time объявил 16-летнюю экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг человеком года. Журнал впервые за свою почти столетнюю историю выбрал человеком года подростка.

Опубликованная на сайте издания фотография юной экоактивистки, стоящей на океаническом побережье в столице Португалии Лиссабоне, сопровождена подписью «The power of youth» («Сила юности»). «Изменения будут исходить от людей, требующих действий. И это мы», – цитирует Time слова Тунберг.

Как отмечает журнал, шведской активистке «удалось создать глобальный сдвиг в отношении людей к Земле, превратив миллионы смутных тревог по поводу будущего планеты в мировое движение, требующее срочных перемен».

Напомним, что в шорт-лист премии также входили президент США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, основатель Facebook Марк Цукерберг, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, американская футболистка Меган Рапино, а также участники акций протеста в Гонконге.

В прошлом году Time назвал человеком года группу журналистов, которые подверглись гонениям за свои расследования. Список возглавил саудовский репортер Джамаль Хашокджи, убитый в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Грета Тунберг прославилась после своей крайне эмоциональной речи с трибуны ООН в сентябре. В ходе выступления она обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они якобы «отняли у нее детство». После этого Тунберг с завидной частотой продолжила критику тех, кто нарушает экобаланс на планете, в частности, раскритиковав мировых лидеров за небрежное отношение к лесам на планете. Стоит отметить, что речь юной шведки в ООН вызвала противоречивую реакцию в мире. Одни положительно отозвались о юной экоактивистке, назвав ее смелой и искренней, другие сочли, что школьница стала жертвой манипуляторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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