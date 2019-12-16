Грету Тунберг уличили во лжи

Шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на немецкие железные дороги, где ей пришлось сидеть на полу в переполненном вагоне. Перевозчик заявил, что Грета почему-то не сообщила, что она ехала первым классом.

Девушка опубликовала фото в своем твиттере. На снимке она сидит на полу среди сумок и чемоданов и смотрит в окно. «Путешествие на переполненных поездах через Германию. И я наконец-то возвращаюсь домой!» – подписала фото активистка.

Пользователи принялись утешать девушку и выражать ей сочувствие. Однако настроение публики изменилось, как только ей ответил представитель железнодорожного концерна Deutsche Bahn, осуществляющего перевозки в этом районе.

Компания поблагодарила активистку за выбор «экологического поезда», но отметила, что Грета кое-что скрыла. «Было бы еще лучше, если бы вы также рассказали, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая вас в вагоне первого класса», – пишет Deutsche Bahn в своем твиттере.

Выяснилось, что часть пути Тунберг и ее команда путешествовали в первом классе. Грета признала это, а также сообщила, что поезд из Базеля отменили, поэтому ей пришлось сидеть на полу в двух различных поездах.

«После Геттингена я получила место. Конечно, это не проблема, и я никогда не говорила, что это так. Переполненные поезда – отличный знак, потому что это означает, что спрос на поездки на поездах высок!» – написала активистка в твиттере.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 16.12.19

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