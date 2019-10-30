«Хватит красивых слов, нужны действия!»: Грета Тунберг отказалась от экологической премии в 45 тысяч евро

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области охраны окружающей среды и экологии. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Юная экоактивистка призналась, что присуждение премии является для нее огромной честью, однако, по словам девушки, «климатическое движение не нуждается в наградах». «Нам нужно, чтобы политики и люди, находящиеся у власти, начали прислушиваться к тому, что говорит современная наука», – написала Тунберг.

По ее словам, «северные страны имеют отличную репутацию во всем мире, когда речь идет о климате и проблемах окружающей среды, – нет недостатка в красивых словах, но когда речь заходит о фактических выбросах в атмосферу и экологических последствиях нашего потребления, импорта, авиации и судоходства… – тогда начинается совсем другая история».

Тунберг подчеркнула, что Швеция и остальные страны Скандинавии живут так, будто в распоряжении человечества есть «около четырех планет».

Экоактивистка напомнила, что все страны Северной Европы подписали Парижское соглашение по климату, отметив, что оно «основано на аспекте справедливости, что означает, что более богатые страны должны идти впереди». «Мы принадлежим к странам, которые имеют возможность сделать больше всего. И все же наши страны все еще в основном ничего не делают», – констатировала девушка.

Активистка поставила ультиматум: она и ее движение Fridays For Future не будут принимать экологическую премию Северного совета, в том числе ее денежную часть в размере в 500 тысяч шведских крон (около 45 тысяч евро – прим. ред.), до тех пор, пока власти не начнут реальную борьбу с глобальным потеплением».

Грета Тунберг получила известность после проведения одиночного пикета у здания парламента в Стокгольме против изменения климата. Затем она стала организовывать протестные акции школьников с требованием к правительствам стран сокращать вредные выбросы. В сентябре Тунберг выступила в ООН с эмоциональной речью, в ходе которой обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они «отняли у нее детство». После выступления в ООН Тунберг с завидной частотой продолжила критику тех, кто нарушает экобаланс на планете, в частности, раскритиковав мировых лидеров за небрежное отношение к лесам на планете.

Стоит отметить, что речь юной шведки в ООН вызвала противоречивую реакцию в мире. Одни положительно отозвались о юной экоактивистке, назвав ее смелой и искренней, другие сочли, что школьница стала жертвой манипуляторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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