Оксфордский словарь объявил слово года – не обошлось без Греты Тунберг

Составители Оксфордского словаря объявили словом 2019 года выражение «climate emergency» («чрезвычайная климатическая ситуация»). Об этом сообщается на сайте словаря.

Данное словосочетание означает ситуацию, при которой требуется принятие неотложных мер для уменьшения или сдерживания изменений климата, а также предотвращения потенциально необратимого ущерба окружающей среде в результате этого.

«Слово года» выбирается с целью показать настроение или тревогу уходящего года с помощью слова или выражения, употребление которого стало массовым за определенный период.

Специалисты указывают, что употребление выражения «climate emergency» в 2019 году резко выросло по сравнению с прошлым годом. В сентябре частота использования словосочетания возросла в 100 раз. Исследователи связывают это с выступлением в ООН шведской экоактивистки Греты Тунберг. 16-летняя школьница в своей эмоциональной речи обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они «отняли у нее детство».

Ранее составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2019 года «climate strike» («климатическая забастовка»). Стоит отметить, что протестные акции в защиту экологии проходят с 2015 года, но в этом году защитники климата проявляют наибольшую активность. В основном это связано с популярностью Греты Тунберг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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