«Восстание против вымирания»: экоактивисты блокируют дороги в крупных городах мира

Активисты движения Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) вышли на улицы крупных городов мира. В частности, демонстранты перекрывают дороги в Берлине, Лондоне, Париже, Мадриде, Амстердаме и Нью-Йорке. Они требуют от политиков ввести чрезвычайное климатическое положение.

В столице Германии около тысячи человек собрались на площади Большая Звезда. В результате была заблокирована одна из главных дорожных артерий города. За проведением акции следит местная полиция. Правоохранители попросили водителей быть внимательными и объезжать эту площадь, передает DW. В течение дня планируется еще одна демонстрация и блокада на другой крупной площади – Потсдамер платц.

Подобным образом экоактивисты действуют и в Амстердаме, сообщает портал NLTimes. Там сотни манифестантов, требующих более энергичных мер для борьбы с изменением климата, собрались перед зданием художественного музея Рейксмюсеум. К месту демонстрации прибыли несколько фургонов с полицейскими, они пытаются уговорить активистов покинуть улицу. Мэрия столицы Нидерландов запретила проводить акцию и предлагала протестующим собраться в парковой зоне.

В минувшие выходные в Лондоне задержали 21 экоактивиста из Extinction Rebellion. Акции проходят в Париже, Мадриде, Нью-Йорке и других крупных городах мира.

Движение Extinction Rebellion придерживается мнения, что наша планета находится в преддверии экологического коллапса. Они требуют от политиков рассказать правду о сложившейся ситуации в сфере изменений климата, а также принять чрезвычайное положение, в рамках которого нужно снизить выбросы углекислого газа до нуля к 2025 году.

Представители Extinction Rebellion намерены собираться на массовые акции гражданского неповиновения и дальше. Ожидается, что некоторые из этих демонстраций могут продлиться не менее недели.

Политики выступили с критикой в адрес экоактивистов. Так глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун заявил, что недопустимо анонсировать опасные посягательства, в том числе на уличное движение. Такого же мнения придерживается сенатор социал-демократ Андреас Гайзель. Депутат Европарламента из Германии Свен Гигольд также раскритиковал намерения Extinction Rebellion блокировать аэропорт в Лондоне.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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