Глава крупной корпорации рассказал об ужасных последствиях действий экоактивистов

Гендиректор сети магазинов одежды H&M Карл-Йохан Петерсон заявил об ужасных социальных последствиях, которые имеют призывы экоактивистов к отказу от потребления. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Bloomberg.

Петерсон напомнил о словах защитников экологии, что надо перестать делать какие-то вещи, перестать покупать, перестать летать на самолетах. «Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», – отметил глава H&M.

По мнению бизнесмена, нужно не кричать об отказе от модели потребления, а внедрять экологические инновации, возобновляемые источники энергии и улучшенные материалы. Это и будут более эффективные способы сохранения окружающей среды.

Бизнес станет более экологичным, но вместе с тем продолжится экономический рост и все, что с ним связано, а именно, увеличение числа рабочих мест, улучшение сферы здравоохранения и прочее.

В Европе уже несколько месяцев идут акции протестов экоактивистов. Протестующие блокируют центральные дороги крупных городов, а также угрожают блокировкой аэропортов. Они требуют от политиков рассказать правду об экологической ситуации в мире, а также ввести чрезвычайное климатическое положение. Представители движения вдохновились речью 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в том, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они якобы «отняли у нее детство». Школьница также призывает отказаться от полетов на самолетах, негативно влияющих на окружающую среду.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 28.10.19

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