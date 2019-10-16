Большинство россиян никогда не слышали об экоактивистке Грете Тунберг

Имя знаменитой шведской активистки Греты Тунберг знакомо лишь каждому третьему из взрослых жителей России. При этом отношение к деятельности этой девочки у большинства россиян безразличное. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

63% респондентов впервые услышали о Грете Тунберг во время опроса. Остальные знают об активистке то, что она борется за экологию. 40% из тех, кто слышал о Грете, относятся к ней положительно, треть воспринимают ее безразлично (31%), а еще треть – отрицательно (27%).

Положительные эмоции у россиян вызывает то, что девочка занимается защитой экологии и привлекает внимание к этому вопросу (74%). Отрицательное отношение вызвано тем, что ее не считают самостоятельным деятелем. Большинство слышавших о Грете Тунберг не хотели бы, чтобы их дети или внуки были похожи на нее (75%).

43% респондентов, которым знакомо имя активистки, уверены, что от ее выступлений нет ни вреда, ни пользы. Треть предполагают, что выступления Греты приносят скорее больше пользы (27%). Почти половина (47%) при этом считают, что активистка и ее сторонники скорее не смогут изменить к лучшему ситуацию в сфере климата и экологии, а еще 26% твердо в этом уверены.

«Феномен Греты Тунберг вызвал немалый резонанс в нашем обществе, но целостное отношение к ней пока не сформировалось. В ее пользу россияне трактуют декларируемые Гретой цели (борьба за спасение экологии планеты), против – агрессивный напор и жесткую позицию. Юный возраст экоактивистки усиливает подозрения в ее несамостоятельности и незрелости, – комментирует результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. – Итак, Россия скорее пока сомневается в Грете, чем поддерживает ее, и потребуются новые серьезные аргументы, чтобы изменить эту позицию. Если же Грета скоро сойдет с мировой сцены, то в коллективной памяти россиян от нее останется весьма немного следов».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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