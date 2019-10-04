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Пятница, 4 октября 2019, 16:04 мск

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Грета Тунберг получила детскую премию мира

Фото: www.independent.co.uk

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира. Вместе с ней награды удостоилась правозащитница из Камеруна Дивина Малум.

Основатель организации KidsRights и председатель экспертного комитета Марк Дулларт заявил, что влияние Греты и Дивины не подлежит сомнению, а потому они являются законными победителями Международной детской премии мира.

Церемония вручения премии пройдет в Гааге 20 ноября во Всемирный день ребенка. В этом году экспертный комитет рассмотрел 137 заявки из 56 стран.

СМИ написали о 16-летней Грете Тунберг, когда она отказалась ходить в школу, протестуя против загрязнения планеты. Всемирную известность девушка получила после того, как выступила в ООН, обвинив взрослое население Земли в том, что оно отняло у нее детство.

Гаага, Служба информации РИА «Новый День»

Гаага. Другие новости 04.10.19

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