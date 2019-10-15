Экоактивистов и Грету Тунберг проверят на связи с Россией

В Европарламенте задумались над тем, что экологические активисты, в том числе Грета Тунберг могут финансироваться Россией. Такое мнение выразил депутат Йорг Мойтен.

Парламентарий обратился с запросом в Европейскую комиссию, передает RT. «Эти кампании (например, «Пятница ради будущего», акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку», – пишет Мойтен. По его мнению, экологические протестные акции тормозят экономическое развитие европейских государств.

«В настоящее время подобные кампании оказывают сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния, занятости населения, надежности энергопоставок, и в конечном счете способствует потере Европой конкурентоспособности на мировом рынке и ее обеднению», – считает депутат.

Мойтен попросил ЕК проанализировать экологические протесты на предмет наличия гибридных угроз, а также провести расследование, чтобы исключить вероятность того, что экологические кампании финансирует и курирует Россия.

Как сообщал «Новый День», шведская экоактивистка Грета Тунберг прославилась после своего крайне эмоционального выступления с трибуны ООН в сентябре, в ходе которого обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они якобы «отняли у нее детство». После выступления в ООН Тунберг с завидной частотой продолжила критику тех, кто нарушает экобаланс на планете, в частности, раскритиковав мировых лидеров за небрежное отношение к лесам на планете.

Надо отметить, что речь юной шведки в ООН вызвала противоречивую реакцию в мире. Одни положительно отозвались о юной экоактивистке, назвав ее смелой и искренней, другие сочли, что школьница стала жертвой манипуляторов.

Тем временем в Европе уже несколько месяцев идут акции протестов экоактивистов. Протестующие блокируют центральные дороги крупных городов, а также угрожают блокировкой аэропортов. Они требуют от политиков рассказать правду об экологической ситуации в мире, а также ввести чрезвычайное климатическое положение.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

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