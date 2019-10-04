Экоактивистка Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

16-летняя школьница и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг скорректировала свой профиль в Twitter после комментария президента России Владимира Путина по поводу ее выступление в ООН. В частности, в разделе «о себе» она написала, что является «доброй, но плохо информированной девочкой», процитировав высказывание российского лидера.

Скриншот со страницы Греты Тунберг в Twitter

Как отмечают пользователи, юная шведка фактически признала тот факт, что действовала под нажимом и давлением «добрых дядей» из лоббистских организаций, которые навязывали ей свои установки. Ранее Владимир Путин отметил, что не разделяет восторги по поводу выступления Греты Тунберг в ООН. Российский президент выразил уверенность, что Грета – является «доброй девочкой», однако ей никто не объяснил то, что «современный мир сложен и многообразен».

Он также добавил, что взрослые должны оградить детей от «излишних эмоций, которые могут разрушить личность». По его мнению, то, что подростки сегодня обращают внимание на проблемы экологии, правильно. «Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения», – сказал Путин (все цитаты приводятся по ТАСС). Особенно, если кто-то пытается на этом заработать, добавил президент, призвав «внимательно дальше следить за этим».

«Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен, быстро развивается, и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции», – отметил Путин, приведя в пример использование солнечной энергии в Африке. «Кто-нибудь объяснил [ей], что это стоит?» – заключил президент, комментируя тезис Греты о том, что мировые лидеры, якобы «отняли у нее детство».

Президент США Дональд Трамп в свою очередь в ироничной форме написал в Twitter, что ему «так приятно видеть ту счастливую девушку, которая верит в светлое будущее». Ироничным данный комментарий можно считать в связи с тем, что глава Белого дома крайне скептически относится к влиянию человеческого фактора на изменение климата, не придает этому вопросу большого значения. Эту позицию по данному вопросу он продемонстрировал, отозвав подпись США из Парижского климатического соглашения.

После крайне эмоционального выступления Тунберг с трибуны ООН в сентябре на климатическом саммите у нее резко возросло число подписчиков Twitter. Оно достигло 2,7 млн человек. Раньше в ее профиле было указано, что она является «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». В ООН она заявила мировым лидерам, что они якобы «отняли у нее детство».

После изменения профиля, Тунберг с завидной частотой продолжила критику тех, кто нарушает экобаланс на планете, в частности, раскритиковав мировых лидеров за небрежное отношение к лесам на планете. Эти серьезные по форме и содержанию твиты с цифрами и фактами, указывают на то, что их вряд ли писала «плохо информированная девочка».

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 04.10.19

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