Грета Тунберг изменила профиль в Twitter, переписанный после слов Путина

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг в очередной раз изменила свой профиль в Twitter, который корректировала после того, как президент России прокомментировал ее выступление в ООН. Теперь школьница в разделе «о себе» написала: «16-летняя экоактивистка с синдромом Аспергера».

Скриншот со страницы Греты Тунберг в Twitter

Стоит отметить, что синдром Аспергера – это нарушение психического развития, которое характеризуется трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным и стереотипным набором интересов и занятий.

Ранее запись в профиле юной шведки гласила, что она «добрая, но плохо информированная девочка». Так Тунберг отреагировала на слова российского президента, высказавшего мнение, что Грета – является «доброй девочкой», оно ей никто не объяснил то, что «современный мир сложен и многообразен». Путин при этом отметил, что не разделяет восторги по поводу выступления Греты Тунберг в ООН.

До этого школьница из Швеции опубликовала в описании своего профиля фразу, сказанную о ней президентом США Дональдом Трампом: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Как сообщал «Новый День», шведская экоактивистка прославилась после своего крайне эмоционального выступления с трибуны ООН в сентябре, в ходе которого обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они якобы «отняли у нее детство».

У Тунберг резко возросло число подписчиков Twitter, достигнув 2,7 млн человек. После выступления в ООН Тунберг с завидной частотой продолжила критику тех, кто нарушает экобаланс на планете, в частности, раскритиковав мировых лидеров за небрежное отношение к лесам на планете.

Надо отметить, что речь юной шведки в ООН вызвала противоречивую реакцию в мире. Одни положительно отозвались о юной экоактивистке, назвав ее смелой и искренней, другие сочли, что школьница стала жертвой манипуляторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

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