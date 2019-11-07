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Четверг, 7 ноября 2019, 12:45 мск

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Словарь английского языка назвал словосочетание года

Фото: www.collinsdictionary.com/

Деятельность экоактивистов набирает обороты. Толковый словарь английского языка Коллинза присвоил статус «словосочетание 2019 года» выражению climate strike (климатическая забастовка).

В прошлом году словарь Коллинза назвал главным выражением слово single-use (одноразовый). В 2017-м этого звания удостоилось словосочетание fake news (фальшивые новости).

Стоит отметить, что протестные акции в защиту экологии проходят с 2015 года. В этом году защитники климата проявляют наибольшую активность. В основном это связано с популярностью шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Тунберг получила известность после проведения одиночного пикета у здания парламента в Стокгольме против изменения климата. В сентябре школьница выступила в ООН с эмоциональной речью, в ходе которой обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они «отняли у нее детство».

В конце октября Тунберг отказалась от премии Северного совета в области охраны окружающей среды и экологии. Юная экоактивистка призналась, что присуждение премии является для нее огромной честью, однако, по словам девушки, «климатическое движение не нуждается в наградах».

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 07.11.19

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