Мировое сообщество ученых сулит человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут «неописуемые страдания», если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Работа исследователей опубликована в научном журнале BioScience.

Выводы специалистов основаны на данных, полученных в ходе 40-летних наблюдений. Они включают в себя потребление энергии, температуру поверхности Земли, рост человеческой популяции, темпы вырубки и естественной убыли лесов, скорость сокращения ледников и полярных льдов, ВВП стран и объемы выбросов углекислого газа.

По словам одного из авторов документа, сотрудника Университета Сиднея Томаса Ньюсома, ученые должны выполнить моральный долг, предупредив весь мир о чрезвычайной экологической ситуации. Его коллега из Университета Штата Орегон Уильям Риппл в свою очередь добавил, что климатические изменения ускоряются значительно стремительнее, чем ожидали многие исследователи.

Эксперты отмечают, что человечество все еще может принять определенные меры для замедления темпов глобального потепления климата. Так, например, они считают необходимым отказаться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, вводить высокие «углеродные налоги», сократить выбросы нестойких загрязнителей, отойти от стремления к росту ВВП и улучшению материального положения, остановить массовую вырубку лесов и потреблять меньше животной пищи в пользу растительной.

На прошлой неделе ученые организации Climate Central (США) скорректировали число потенциальных жертв подъема уровня Мирового океана. По их оценкам от наводнений и затоплений в результате глобального потепления в 2050 году пострадают порядка 300 млн человек, что трехкратно превышает предыдущие прогнозы. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Экстремальное повышение уровня воды, вызванное глобальным потеплением климата, затронет практически все человечество, но основные невзгоды лягут на азиатские страны, поскольку в прибрежных зонах восточной части Азиатского континента проживает очень много людей. Так, по данным исследования, в Китае жертвами наводнений в 2050 году могут стать 93 млн человек, а не 29 млн, как считалось ранее. В Бангладеш – 42 млн (вместо 5 млн), в Таиланде – 12 млн (вместо 1 млн), в Индии – 36 млн (вместо 5 млн). Общее число потенциальных жертв может вырасти до 300 миллионов.

Авторы работы сообщают, что уже сейчас примерно 110 млн человек живут на суше, которая расположена ниже уровня прилива. «Они защищены береговыми укреплениями, которые могут быть недостаточными для будущего подъема уровня мирового океана», – говорится в исследовании.

В недавнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорится, что сегодня повышение уровня океана составляет 4 мм в год, и небольшие островные государства уже страдают от эрозии почвы, наводнений и затоплений. К 2100 году МГЭИК прогнозирует увеличение уровня океана до 1,1 м, если глобальная температура увеличится на 3°C. Результатом будет миграция миллионов человек из прибрежных районов».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.19

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