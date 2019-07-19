российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 июля 2019, 15:21 мск

Новости Наука

Ученый объяснил усиление ливней в России

Изменение климата привело к тому, что в России дожди низкой и средней интенсивности сменились мощными ливнями. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

«Это уже происходит и сейчас зафиксировано. На смену, если так можно сказать, «грибным», легким дождичкам приходят ливневые дожди. Ситуация характерна для всех территорий России. Общее количество осадков незначительно увеличивается за счет летних осадков, но осадки выпадают более интенсивно», – отметил ученый.

По его словам, причиной этих изменений стало глобальное потепление, передает РИА «Новости». Увеличение температуры поверхности Земли приводит к более интенсивному испарению влаги, а когда влага накапливается в облаках, то происходит сброс воды, то есть ливень. Киселев добавил, что это очень схематичное объяснение, поскольку изменилась не только динамика испарений, но и направление движения атмосферных потоков.

Усиление ливней представляет особую опасность, так как повышается вероятность речных наводнений, которые могут привести к затоплению и разрушению всей прибрежной инфраструктуры. Это грозит тяжелыми последствиями, как, например, в Крымске в июле 2012 года или, как сейчас, в Иркутской области.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.07.19

В Крыму обнаружен склеп с воинами и оружием. / Ученые предложили заново наморозить тающие ледники Антарктиды. / Ученый перечислил «вредные» для климата леса России. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Наводнение

В Благовещенске из-за ливневых дождей ввели режим ЧС

В Тыве из-за паводка введен режим ЧС

Чиновник, чей участок убирали коммунальщики после паводка, попал под уголовку

В зоне паводка находят погибших: число жертв стихии выросло до 25 человек

Из-за паводка на севере Хабаровского края объявлен режим ЧС

Во время паводка в Иркутской области в больницах оказались более сотни детей

Число погибших во время паводка в Иркутской области достигло 23 человек

Наводнение в Иркутской области: число погибших выросло до 22 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Сибирь, Центр России, Наука, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,

Новости партнеров