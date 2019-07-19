Ученый объяснил усиление ливней в России

Изменение климата привело к тому, что в России дожди низкой и средней интенсивности сменились мощными ливнями. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

«Это уже происходит и сейчас зафиксировано. На смену, если так можно сказать, «грибным», легким дождичкам приходят ливневые дожди. Ситуация характерна для всех территорий России. Общее количество осадков незначительно увеличивается за счет летних осадков, но осадки выпадают более интенсивно», – отметил ученый.

По его словам, причиной этих изменений стало глобальное потепление, передает РИА «Новости». Увеличение температуры поверхности Земли приводит к более интенсивному испарению влаги, а когда влага накапливается в облаках, то происходит сброс воды, то есть ливень. Киселев добавил, что это очень схематичное объяснение, поскольку изменилась не только динамика испарений, но и направление движения атмосферных потоков.

Усиление ливней представляет особую опасность, так как повышается вероятность речных наводнений, которые могут привести к затоплению и разрушению всей прибрежной инфраструктуры. Это грозит тяжелыми последствиями, как, например, в Крымске в июле 2012 года или, как сейчас, в Иркутской области.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.07.19

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