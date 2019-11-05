США запустили процесс выхода из соглашения по климату

Госсекретарь Майкл Помпео объявил о начале выхода США из Парижского соглашения по климату. Процесс завершится через год.

Накануне Вашингтон направил официальное уведомление о выходе из Парижского соглашения по климату в ООН. Решение было принято президентом Дональдом Трампом еще летом 2017 года, передает ТАСС.

Как говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепартамента, документ «возлагал непрозрачные экономические обязательства на американских рабочих, бизнес и налогоплательщиков».

При этом США сократили вредные выбросы, утверждается в сообщении Госдепа. «Результаты говорят сами за себя: вредные выбросы с 1970 по 2018 год сократились на 74%, а выбросы парниковых газов с 2005 по 2017 год упали на 13%», – отметил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США продолжат «предлагать реалистичную и прагматичную модель, основанную на достижении реальных результатов, инноваций и лидирующей роли открытых рынков для большего процветания».

«Мы продолжим работу с нашими глобальными партнерами для наращивания устойчивости влиянию изменения климата и готовности реагирования на природные бедствия, – заявил Помпео. – Продолжим, как и раньше, исследовать, реформировать и развивать нашу экономику одновременно с сокращением выбросов и предлагая помощь нашим друзьям и партнерам в мире».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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