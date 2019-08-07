Ученые создали интерактивную карту таяния льдов в Антарктике

Команда исследователей из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) и Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) объединила данные шести спутниковых миссий по исследованию Антарктиды от Канадского космического агентства, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований за 25 лет. Новая карта таяния льда показывает регионы, на которые изменение климата влияет особенно сильно, пишет ScienceAlert.

Ранее все исследования скорости движения льда использовали оптические изображения и данные с радаров с синтезированной апертурой (SAR). Такие устройства позволяют следить за быстродвижущимся льдом, однако не подходят для анализа скорости объектов, которые практически не двигаются с места. Анализ интерферометрической фазы данных, полученных с SAR, позволил исследовать регионы, где скорость движения льда составляет около 20 см в год.

Полученные данные можно использовать не только для анализа влияния глобального потепления на Антарктиду, но и найти перспективные участки для бурения ледяного керна для получения данных о строении пластов льда в регионе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.08.19

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