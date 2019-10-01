От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся рекордных размеров айсберг. Он получил название D28. По оценкам ученых, его масса составляет порядка 315 млрд тонн, площадь – приблизительно 1,6 тыс. квадратных километров, а толщина – около 210 метров.

От ледника Антарктиды откололся рекордных размеров айсберг

Ледяная гора представляет угрозу морским суднам. От гиганта могут откалываться айсберги поменьше, поэтому ученые намерены пристально наблюдать за ним.

Эймери – третий по величине шельфовый ледник Антарктиды. Он находится между Берегами Ларса Кристенсена и Ингрид Кристенсен на востоке материка. В последний раз такой крупный айсберг откалывался от него свыше 50 лет назад, напоминает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.19

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