Половина россиян оценивают экологическую ситуацию в мире как плохую

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опросил россиян, чтобы узнать, как они оценивают экологическую обстановку в мире. Большинство респондентов считают, что проблем с загрязнением окружающей среды становится все больше, а внимания этому вопросу уделяется все меньше.

50% опрошенных оценивают текущую экологическую ситуацию как плохую, 39% – как удовлетворительную. Только 4% уверены, что с экологией нет проблем, передает РИА «Новости». При этом 64% респондентов полагают, что в последние годы экологическая ситуация в мире ухудшается, а 61% уверены, что этому вопросу уделяется слишком мало внимания.

Наиболее актуальными, по мнению россиян, являются проблемы переработки мусора, загрязнение водоемов и плохая питьевая вода, загрязнение воздуха, частые природные катаклизмы, глобальное потепление и климатические изменения.

Опасные изменения климата необратимы, считают 37% опрошенных. 35% уверены, что люди могут еще все изменить. Также почти половина россиян (49%) считают, что из-за климатических изменений условия жизни на планете серьезно ухудшатся в ближайшие 100 лет. Каждый третий полагает, что если подобные ухудшения и произойдут, то позднее.

42% респондентов возложили ответственность за экологическую ситуацию в мире на глав государств. 35% респондентов полагают, что решение этих проблем зависит от обычных людей, 9% – от предпринимателей.

Большинство (61%) опрошенных не собираются принимать участие в пикетах и демонстрациях в защиту окружающей среды, каждый третий допускает для себя подобную активность.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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