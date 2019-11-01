Ученые обновили прогноз по числу жертв подъема Мирового океана

Ученые организации Climate Central (США) скорректировали число потенциальных жертв подъема уровня Мирового океана. По их оценкам от наводнений и затоплений в 2050 году пострадают порядка 300 млн человек, что трехкратно превышает предыдущие прогнозы. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследователи применили более точную модель прогнозирования изменения климата (CoastalDEM), которая показала неутешительные прогнозы развития событий на ближайшие 30 лет. По оценкам экспертов, природные катаклизмы окажут влияние на жизнь 70% людей в восьми азиатских странах. Речь идет о Китае, Бангладеш, Индии, Вьетнаме, Индонезии, Таиланде, Филиппинах и Японии.

Экстремальное повышение уровня воды, вызванное глобальным потеплением климата, затронет практически все человечество, но основные невзгоды лягут на азиатские страны, поскольку в прибрежных зонах восточной части Азиатского континента проживает очень много людей.

Так, по данным исследования, в Китае жертвами наводнений в 2050 году могут стать 93 млн человек, а не 29 млн, как считалось ранее. В Бангладеш – 42 млн (вместо 5 млн), в Таиланде – 12 млн (вместо 1 млн), в Индии – 36 млн (вместо 5 млн). Общее число потенциальных жертв может вырасти до 300 миллионов.

Предвосхищая «степень угрозы» и «стоимость бездействия», авторы работы сообщают, что уже сейчас примерно 110 млн человек живут на суше, которая расположена ниже уровня прилива. «Они наверняка защищены береговыми укреплениями, которые могут быть недостаточными для будущего подъема уровня мирового океана», – говорится в исследовании.

Как напоминает «РГ» в недавнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорится, что сегодня повышение уровня океана составляет 4 мм в год, и небольшие островные государства уже страдают от эрозии почвы, наводнений и затоплений. К 2100 году МГЭИК прогнозирует увеличение уровня океана до 1,1 м, если глобальная температура увеличится на 3°C. Результатом будет миграция миллионов человек из прибрежных районов».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.11.19

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