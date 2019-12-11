Грета Тунберг отреагировала на оскорбление президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару оскорбил экологическую активистку Грету Тунберг, обозвав ее «отродьем» после слов юной шведки об убийстве коренных жителей Амазонии, пытающихся зaщитить родные лесa от вырубки.

Ранее Тунберг сообщила в своем твиттере, что один из зaщитников лесa был рaнен в результате стрельбы из проезжающего автомобиля. Позднее еще двa представителя племени гуажажара были убиты и один получил ранение на северо-востоке страны. Мужчины возвращались домой, когда неизвестные начали стрелять по ним из окна проезжающей машины. По словам Тунберг, коренных жителей Амазонии буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки, а мир молчит об этом – это позор.

Бразильскому президенту не понравились такие слова. «Грета сказала, что индейцы погибли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет столько внимания этому отродью», – приводит слова Болсонару Clobo. Бразильский лидер при этом использовал португальское слово pirralha, которое переводится как «отродье» или «соплячка».

Грета решила не отвечать Болсонару, а лишь скорректировала описание своего профиля в твиттере, написав в разделе «о себе» «Pirralha». Как сообщал «Новый День», в октябре Тунберг аналогичным образом отреагировала высказывание о ней президента России Владимира Путина. В частности, запись в профиле юной шведки гласила, что она «добрая, но плохо информированная девочка». Ранее российский президент заявил, что Грета – является «доброй девочкой», оно ей никто не объяснил то, что «современный мир сложен и многообразен». Путин при этом отметил, что не разделяет восторги по поводу выступления Греты Тунберг в ООН. До этого школьница из Швеции опубликовала в описании своего профиля фразу, сказанную о ней президентом США Дональдом Трампом: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Ранее президент Бразилии, комментируя призывы к борьбе с лесными пожарами в Амазонии, прямо заявил, что леса этого региона – это не «легкие планеты» и «наследие человечества». Более того, он обвинил в причастности к масштабным природным пожарам в стране голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо.

Грета Тунберг получила известность после проведения одиночного пикета у здания парламента в Стокгольме против изменения климата. Затем она стала организовывать протестные акции школьников с требованием к правительствам стран сокращать вредные выбросы. В сентябре Тунберг выступила в ООН с эмоциональной речью, в ходе которой обрушилась на мировых лидеров за то, что они игнорируют экологические проблемы, и заявила, что они «отняли у нее детство». После выступления в ООН Тунберг родолжила критику тех, кто нарушает экобаланс на планете, в частности, раскритиковав мировых лидеров за небрежное отношение к лесам на планете.

Стоит отметить, что речь юной шведки в ООН вызвала противоречивую реакцию в мире. Одни положительно отозвались о юной экоактивистке, назвав ее смелой и искренней, другие сочли, что школьница стала жертвой манипуляторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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