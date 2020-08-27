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Четверг, 27 августа 2020, 04:40 мск

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Во Франции ищут злоумышленников, жестоко уродующих лошадей

Во Франции расследуется серия нападений неизвестных на лошадей. Они уродуют животных так, что последние умирают от боли. Как сообщает BFMTV.COM, последний случай зафиксирован в районе горного массива Юра на востоке Франции. В городе Курлан в Бургундии была найдена изувеченная лошадь – уже четвертая по счету в августе текущего года.

Местная прокуратура ищет свидетелей, которые хоть что-то могут пояснить по поводу происходящего.

«Я призываю любого человека, который может предоставить информацию о фактах, имевших место быть… и которые могут помочь положить конец этим варварским актам (...), дать показания жандармерии по телефону 0800 00 47 12», – говорится в заявлении прокурора Лайонела Паскаля.

«Я призываю владельцев лошадей быть очень бдительными и проводить регулярный осмотр животных, ведь они могли быть тоже жертвами агрессии, которая оставила лишь незначительные следы», – добавил прокурор.

Полиция взяла на контроль все случаи жестокого обращения с животными по всей стране, отдельно выделяя факты нападения на лошадей, ослов и пони. Всего по данным статистики с декабря 2018 года по лето 2020 года на лошадей было совершено 11 преступлений, имеющих определенное сходство друг с другом.

Федерация конного спорта Франции объявила на прошлой неделе, что принимает меры вместе с владельцами лошадей, пони и ослов, которые были убиты или искалечены в последние месяцы, в том числе будет направлен гражданский иск в суд.

Париж, Елена Васильева

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