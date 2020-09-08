Французская полиция задержала подозреваемого в нападении на лошадей

Разгадка тайны о ночной охоте на лошадей во Франции возможно близка: полиция Дижона арестовала в понедельник мужчину, который находился в розыске с конца августа по подозрению в нападении на конюшню в Йонне на востоке страны. Его искали по фотороботу, составленному с помощью владельца конюшни, который получил ранения, но отстоять своих питомцев и запомнил одного из двух нападавших в лицо, сообщает «Евроньюс».

С февраля, когда нападения на коней и других парнокопытных животных во Франции участились, их владельцы начеку и готовы дать отпор. Тем не менее только за последние несколько недель были убиты более 30 лошадей, у которых преступники отрезали уши, и гениталии, выкалывали глаза, выкачивали кровь. Зачем? Это ещё предстоит узнать. Одна из наиболее вероятных версий – использование органов животных для колдовских ритуалов.

Следователи убеждены, что здесь действуют не одиночки, а преступная организация, так как нападения совершаются практически одновременно в разных уголках Франции.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 07.09.20

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