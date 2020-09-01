Завтра начинается суд по делу о нападении террористов на «Шарли Эбдо»

2 сентября во Франции начинается судебный процесс по делу о нападениях террористов на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо», супермаркет «Гипер кашер» и убийстве полицейского в Монруже.

14 подозреваемым вменяется, прежде всего, оказание материальной поддержки радикальным исламистам. Трое из 14 находятся в розыске – за несколько дней до нападений они бежали в район боевых действий на сирийско-иракской границе. Слушания должны были начаться весной, но из-за пандемии коронавируса дату пришлось перенести на более поздний срок, сообщает «Евроньюс».

7 января 2015 года братья Куаши ворвались в здание редакции «Шарли эбдо» и с криками «Аллах акбар» расстреляли из автоматов 12 человек, еще 11 получили ранения. Нападавшим удалось скрыться, но через два дня они были убиты французскими силовиками в ходе спецоперации. Среди жертв этого теракта – главный редактор «Шарли Эбдо», самые известные карикатуристы издания, двое полицейских.

8 января сообщник террористов Амеди Кулибали застрелил в парижском Монруже сотрудницу правоохранительных органов, когда она разбиралась с произошедшим ДТП, и ранил ее напарника. 9 января экстремист захватил заложников в кошерном магазине у Венсенских ворот на севере столицы. Погибли четыре человека. В результате проведенного спецназом штурма Кулибали был убит.

В рамках дела продолжается расследования о содействии, которое радикальные исламисты получали из Йемена.

Около 200 человек выступают в качестве гражданских истцов. Свидетельские показания будут давать сотрудники редакции «Шарли Эбдо» и выжившие после захвата заложников в супермаркете, отмечает «Евроньюс».

Этот судебный процесс станет первым, ход заседаний которого будет записан на видео. Ожидается, что суд присяжных будет рассматривать дела 14 подозреваемых до 10 ноября.

С нападения на редакцию «Шарли Эбдо» во Франции началась серия кровавых терактов, в результате которых погибли и пострадали сотни людей. На протяжении двух лет в стране действовал режим чрезвычайной ситуации.

11 января 2015 года на улицы Франции под лозунгом «Мы все – Шарли» вышли три с половиной миллиона человек. Жители страны были потрясены кровавыми нападениями и выступили против терроризма и в защиту свободы слова. На «Марше мира и единства» в Париже к президенту Франции присоединились лидеры 40 государств.

Париж, Елена Васильева

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