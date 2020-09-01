«Шарли Эбдо» перевыпустит карикатуры на пророка, из-за которых в редакцию пришли террористы

Charlie Hebdo переиздает карикатуры на Мухаммеда, из-за которых в редакцию в 2015 году пришли террористы и убили 12 человек, в том числе главного редактора и ведущих карикатуристов. В издании пояснили, что просто не могут поступить по-другому и должны чтить память погибших коллег.

В он-лайн доступе новый номер журнала с переизданными каррикатурами появится во вторник в полдень по французскому времени, в оффлайн-продаже в газетных кисках – утром в среду.

Напомним, что публикация карикатур происходит накануне старта судебного процесса по пособникам террористов, которые 7 января 2015 года убили и ранили людей в редакции «Шарли Эбдо» и кошерном магазине «Гипер кашер».

14 подозреваемым вменяется, прежде всего, оказание материальной поддержки радикальным исламистам. Трое из 14 находятся в розыске – за несколько дней до нападений они бежали в район боевых действий на сирийско-иракской границе. Слушания должны были начаться весной, но из-за пандемии коронавируса дату пришлось перенести на более поздний срок, сообщает «Евроньюс».

7 января 2015 года братья Куаши ворвались в здание редакции «Шарли эбдо» и с криками «Аллах акбар» расстреляли из автоматов 12 человек, еще 11 получили ранения. Нападавшим удалось скрыться, но через два дня они были убиты французскими силовиками в ходе спецоперации. Среди жертв этого теракта – главный редактор «Шарли Эбдо», самые известные карикатуристы издания, двое полицейских.

8 января сообщник террористов Амеди Кулибали застрелил в парижском Монруже сотрудницу правоохранительных органов, когда она разбиралась с произошедшим ДТП, и ранил ее напарника. 9 января экстремист захватил заложников в кошерном магазине у Венсенских ворот на севере столицы. Погибли четыре человека. В результате проведенного спецназом штурма Кулибали был убит.

В рамках дела продолжается расследования о содействии, которое радикальные исламисты получали из Йемена.

Около 200 человек выступают в качестве гражданских истцов. Свидетельские показания будут давать сотрудники редакции «Шарли Эбдо» и выжившие после захвата заложников в супермаркете, отмечает «Евроньюс».

Этот судебный процесс станет первым, ход заседаний которого будет записан на видео. Ожидается, что суд присяжных будет рассматривать дела 14 подозреваемых до 10 ноября.

Париж, Елена Васильева

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