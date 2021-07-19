Умер автор карикатур на пророка Мухаммеда

Датский художник Курт Вестергор скончался в возрасте 86 лет. Он получил широкую известность после того, как нарисовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда.

По словам родственников, Вестергор умер во сне после продолжительной болезни, сообщают датские СМИ.

Художник изобразил пророка Мухаммеда с тюрбаном в виде бомбы. Карикатуры напечатала датская газета Jyllands Posten в 2005 году, а затем опубликовал ряд других изданий. Появление этих рисунков вызвало международный скандал.

Посольства Дании в нескольких странах подверглись нападениям. В столкновениях погибли около 50 человек. На самого Вестергора покушались множество раз, он был вынужден жить под охраной полиции, адрес его проживания был засекречен.

Копенгаген, Зоя Осколкова

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