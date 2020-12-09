Еще 5 выходцев из Чечни задержаны по делу об убийстве французского учителя Самюэля Пати

По делу о жестоком убийстве учителя истории Самюэля Пати под Парижем задержаны еще пять человек – все они выходцы из Чечни в возрасте от 18 до 21 года. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на представителей органов юстиции.

Задержанных подозревают в телефонных контактах с нападавшим. До предъявления обвинения они будут находиться за решеткой.

Таким образом, число фигурантов дела об убийстве учителя лицея достигло 14. Среди них есть несовершеннолетние.

Напомним, 16 октября под Парижем 18-летний выходец из Чечни обезглавил учителя истории и географии Самюэля Пати. Педагог на уроке показал ученикам опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция. Его похоронили в Чечне в начале декабря. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон назвал убийство учителя исламистской террористической атакой.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 08.12.20

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