Турция осудила выпуск Charlie Hebdo с карикатурой на Эрдогана на обложке

Французский журнал Charlie Hebdo поместил на обложку карикатуру на президента Турции Тайипа Эрдогана. В Анкаре публикацию назвали примером «примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии».

На обложке турецкий лидер изображен в нижнем белье, он сидит в кресле и держит в правой руке банку с напитком. Другой рукой он поднимает подол платья женщины. «Эрдоган в частной жизни очень игрив», – гласит подпись к карикатуре.

«Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды! Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть», – написал в твиттере глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он призвал «здравомыслящих европейских друзей дать отпор этому виду примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованной дискуссии». «Такого рода безответственные и бессмысленные нападки на нашу культуру только породят расизм и дискриминацию», – отметил Алтун.

16 октября экстремист обезглавил преподавателя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Нападавшего застрелили полицейские. Убийство связывают с тем, что учитель во время урока по теме свободы слова показал опубликованные в Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. В связи с этим Эммануэль Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и заявил, что Франция не собирается отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда в дань памяти профессора.

Заявление президента Франции вызвало волну критики среди мусульман. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал Макрона «террористом №1», а мусульманский совет старейшин в Абу-Даби объявил о намерении привлечь к ответственности газету Charlie Hebdo и «любого, кто оскорбляет ислам».

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 28.10.20

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