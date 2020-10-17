Во Франции преподавателю истории отрезали голову за карикатуры на пророка Мухаммеда

Преподаватель истории и географии был обезглавлен недалеко от школы, где он работал во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, в столичном регионе Иль-де-Франс. Полиция настигла подозреваемого в совершении преступления в соседней коммуне. Тот выкрикивал «Аллах ахбар!" и угрожал полицейским ножом. В ответ те открыли огонь и застрелили его. На место инцидента был президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает «Евроньюс».

По предварительным данным, погибший учитель на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, объясняя таким образом важность свободы слова. Это, однако, вызвало возмущение части родителей учеников.

По неподтвержденным данным, нападавшим мог быть 18-летний чеченец. В этой связи посольство РФ запросило у властей Франции сведения о совершившем нападение преступнике. По данным СМИ, диппредставительство уже подтвердило, что застреленный чеченец родился в Москве. После казни учителя, он выложил пост и фото в своём твиттере и пояснил, что уьийство вызвано негодованием по поводу отскорблений пророка. Сейчас все записи заблокированы.

Расследованием инцидента занимается прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом.

Напомним, в Париже продолжается суд над пособниками террористов, которые в 2015 году напали на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» за карикатуры на пророка Мухаммеда. После репоста скандальных изображений, приуроченного к началу судебного протеста, мужчина с ножом напал на двух человек у бывшей редакции журнала.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.10.20

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