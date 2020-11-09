В Южной Корее задержаны два человека за угрозы посольству Франции

В Сеуле двух мужчин арестовали за листовки с угрозами, которые они расклеили на здании посольства Франции. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Полицейские считают, что двое мужчин разместили на стене французского посольства пять листовок с надписями «Не игнорируйте мусульман», «Не разрушайте нашу религию». На одной из листовок был изображен президент Франции Эммануэль Макрон, перечеркнутый красным крестом.

Имена и национальность арестованных не разглашаются. Полиция проверяет их возможные связи с террористами.

Ранее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французы не откажутся от карикатур на пророка Мухаммеда, вызвало волну критики среди мусульман. В стране произошло несколько нападений со стороны экстремистов. Французские правоохранители квалифицировали случившееся как теракты.

Сеул, Зоя Осколкова

Сеул. Другие новости 09.11.20

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