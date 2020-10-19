Французы почтили память учителя, которому отрезал голову молодой чеченец

Жители Франции почтили память учителя истории Самюэля Пати, убитого в пятницу 18-летним выходцем из Чечни. Расследование преступления поручено антитеррористической прокуратуре, задержаны 11 человек. Злоумышленник был застрелен полицейскими, сообщает «Евроньюс».

Жестокая расправа над преподавателем потрясла французское общество и воскресные акции, прошедшие во многих городах, стали самыми массовыми за долгое время. В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон проводит срочное заседание Совета обороны, главная тема – борьба с терроризмом.

В Париже к участникам церемонии под лозунгом «Свобода слова, свобода преподавания» присоединился премьер-министр Франции Жан Кастекс. «Вам не удастся нас расколоть и запугать. Франция неделима», – заявил глава правительства в своем «Твиттере».

Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью Самуюэля Пати. В начале октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и пожаловался в связи с этим в комиссариат полиции.

Жители Конфлан-Сент-Онорин приносят цветы и свечи к колледжу, в котором преподавал Самюэль Пати. Между тем МВД Жеральд Дарманен сообщил, что в ближайшее время из страны будет депортирован 231 человек, состоящий на учете по подозрению в экстремизме.

С начала года во Франции были распущены 93 организации, уличенные в распространении экстремистских идей, уточняет «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.10.20

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